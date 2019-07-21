Явка виборців становить 19,22% - дані без п'яти округів

Станом на 12 годину явка виборців на позачергових виборах народних депутатів України становить 19,22%.

Такі дані 194 із 199 округів опубліковані на інформаційному табло в пресцентрі Центральної виборчої комісії на 14.00 годину, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Найактивніше голосують виборці Луганської - 25,37%, Кіровоградської - 23,61%, Полтавської - 23,25%, Запорізької - 22,98%, Чернігівської - 22,84%, Дніпропетровської - 22,53% та Черкаської областей - 22,50%.

Найменша явка в Закарпатській - 12,32%, Чернівецькій - 12,21%, Івано-Франківській - 13,07% та Львівській областях - 13,86%.

У Києві явка становить 16,63%.

Як повідомлялося, у неділю, 21 липня в Україні відбуваються позачергові парламентські вибори.