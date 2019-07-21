З початку виборчої кампанії склали 1249 адмінпротоколів — МВС
Про це на брифінгу повідомив радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк, повідомляє кореспондент Укрінформу.
“З початку виборчої кампанії зареєстровано 7722 повідомлення, зареєстровано 382 кримінальні провадження, і це включаючи сьогоднішній день. І 1249 складено адмінпротоколів, включаючи сьогоднішній день”, - сказав Шкіряк.
Він нагадав, що станом на 11:00 було відкрито всі виборчі дільниці. За його словами, до органів Національної поліції надійшло 382 повідомлення, пов’язаних з виборчим процесом. Здебільшого ці факти пов’язані з незаконною агітацією - 115, перешкоджанням здійсненню виборчого права - 21, різного роду конфліктів — 12, підкупом виборців – 10, пошкодженням майна – 7, повідомлення про замінування – 1.
Він повідомив, що у Торецьку заявили про замінування всіх 14 дільниць міста.
Шкіряк уточнив, що вже відкрито одне кримінальне провадження у Херсонській області — щодо незаконного використання виборчого бюлетеня.
“У нас є інформація про ймовірні намагання здійснювати різного роду незаконні дії. Ми фіксуємо, в тому числі людей спортивної зовнішності, які представляються спостерігачами, і так далі. Ми дуже уважно моніторимо цю ситуацію... Не дай бог, здійснювати якісь незаконні дії. На будь-які спроби дестабілізації або ж намагання зірвати виборчий процес реакція правоохоронних органів буде жорстка і адекватна, звичайно, в рамках закону і Конституції України. Якщо в когось є бажання погратися і випробувати нас на міцність — гарантую, що буде реакція”, - додав Шкіряк.
Він також закликав тих, кого намагаються підкупити на цих парламентських виборах, подумати перед тим, як це робити, бо “за такі кримінальні злочини передбачена відповідна жорстка і сувора відповідальність”.
Водночас, він наголосив, що ситуація на території всієї України спокійна, виборчий процес триває.
“Довіряйте своїм правоохоронцям, повідомляйте (про порушення — ред.), не зволікайте, у разі тієї чи іншої ситуації ми прийдемо на допомогу”, - запевнив Шкіряк.