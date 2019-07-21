З початку виборчої кампанії склали 1249 адмінпротоколів — МВС

З початку виборчої кампанії в Україні було відкрито 382 кримінальні провадження.

Про це на брифінгу повідомив радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“З початку виборчої кампанії зареєстровано 7722 повідомлення, зареєстровано 382 кримінальні провадження, і це включаючи сьогоднішній день. І 1249 складено адмінпротоколів, включаючи сьогоднішній день”, - сказав Шкіряк.

Він нагадав, що станом на 11:00 було відкрито всі виборчі дільниці. За його словами, до органів Національної поліції надійшло 382 повідомлення, пов’язаних з виборчим процесом. Здебільшого ці факти пов’язані з незаконною агітацією - 115, перешкоджанням здійсненню виборчого права - 21, різного роду конфліктів — 12, підкупом виборців – 10, пошкодженням майна – 7, повідомлення про замінування – 1.

Він повідомив, що у Торецьку заявили про замінування всіх 14 дільниць міста.

Шкіряк уточнив, що вже відкрито одне кримінальне провадження у Херсонській області — щодо незаконного використання виборчого бюлетеня.

“У нас є інформація про ймовірні намагання здійснювати різного роду незаконні дії. Ми фіксуємо, в тому числі людей спортивної зовнішності, які представляються спостерігачами, і так далі. Ми дуже уважно моніторимо цю ситуацію... Не дай бог, здійснювати якісь незаконні дії. На будь-які спроби дестабілізації або ж намагання зірвати виборчий процес реакція правоохоронних органів буде жорстка і адекватна, звичайно, в рамках закону і Конституції України. Якщо в когось є бажання погратися і випробувати нас на міцність — гарантую, що буде реакція”, - додав Шкіряк.

Він також закликав тих, кого намагаються підкупити на цих парламентських виборах, подумати перед тим, як це робити, бо “за такі кримінальні злочини передбачена відповідна жорстка і сувора відповідальність”.

Водночас, він наголосив, що ситуація на території всієї України спокійна, виборчий процес триває.

“Довіряйте своїм правоохоронцям, повідомляйте (про порушення — ред.), не зволікайте, у разі тієї чи іншої ситуації ми прийдемо на допомогу”, - запевнив Шкіряк.