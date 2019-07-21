Українці з Нідерландів їдуть голосувати у Гаагу

У Гаазі, на закордонній виборчій дільниці № 900058, що на території Посольства України в Нідерландах, очікують, що найбільше людей прийде голосувати після обіду.

Уранці явка традиційно невелика, розповіла кореспонденту Укрінформу в Гаазі заступник голови дільничної виборчої комісії Ольга Потапчук.

“Явка є стандартна. Зранку, переважно, небагато людей. Я думаю, що найбільша явка в нас буде в середині дня. Вже проголосувало близько 3%, тобто це в районі 60-ти осіб. Це станом на 10 годину, за місцевим часом ”, - каже Потапчук.

У Нідерландах найбільшу кількість виборців очікують після обіду / Ірина Драбок, Укрінформ

У Нідерландах одна виборча дільниця – у Гаазі, тому українці голосувати їдуть з усієї країни.

“Це єдина виборча дільниця в Нідерландах. Мають у нас проголосувати всі українці, які проживають в різних провінціях, в різних куточках країни, тому всі, хто виявить бажання, вони приїжджають голосувати саме до нас. Посольством проведена вся повністю робота відповідно до законодавства, тобто обладнано виборчу дільницю, встановлено скриньки для голосування та кабінки”, - зазначила вона.

Відкрито дільницю було вчасно, черг нема. На вході та в середині людей зустрічають у вишиванках. Також багато хто приходить голосувати у вишиванках.

Як повідомлялося, Президент Володимир Зеленський 21 травня підписав указ про розпуск Верховної Ради 8-го скликання та про призначення позачергових парламентських виборів на 21 липня.

Центральна виборча комісія зареєструвала понад 2,7 тисячі кандидатів, які балотуються до ВР за списками 22 партій у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі, та понад 3,2 тисячі кандидатів в одномандатних виборчих округах.