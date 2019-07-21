Голова ЦВК нагадує виборцям, що заборонено робити на дільниці

Голова Центральної виборчої комісії Тетяна Сліпачук закликала українських виборців на дільницях не порушувати виборче законодавство, наприклад, не намагатися виносити бюлетені чи фотографувати їх.

Про це вона заявила на брифінгу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Я також прошу наших громадян пам'ятати про основні правила голосування: не треба виходити з бюлетенями, не треба їх фотографувати, не треба намагатися ці бюлетені отримувати без паспорта тощо, тому що все це є порушенням виборчого процесу", - підкреслила Сліпачук.

Крім того, вона запевила, що ЦВК готова "жорстко дотримуватися виборчого законодавства", у тому числі й щодо дій чи бездіяльності виборчих комісій.

"Я дуже прошу членів виборчих комісій, будь ласка, виконуйте сумлінно свої обов'язки відповідно до законодавства. Я дуже закликаю наших правоохоронців та інших осіб, які мають певний службовий статус, не втручатися в діяльність виборчих комісій", - зазначила вона.

Сьогодні, 21 липня в Україні проходять позачергові парламентські вибори.