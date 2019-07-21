Голова ЦВК нагадує виборцям, що заборонено робити на дільниці
Про це вона заявила на брифінгу, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Я також прошу наших громадян пам'ятати про основні правила голосування: не треба виходити з бюлетенями, не треба їх фотографувати, не треба намагатися ці бюлетені отримувати без паспорта тощо, тому що все це є порушенням виборчого процесу", - підкреслила Сліпачук.
Крім того, вона запевила, що ЦВК готова "жорстко дотримуватися виборчого законодавства", у тому числі й щодо дій чи бездіяльності виборчих комісій.
"Я дуже прошу членів виборчих комісій, будь ласка, виконуйте сумлінно свої обов'язки відповідно до законодавства. Я дуже закликаю наших правоохоронців та інших осіб, які мають певний службовий статус, не втручатися в діяльність виборчих комісій", - зазначила вона.
Сьогодні, 21 липня в Україні проходять позачергові парламентські вибори.