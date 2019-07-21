У Харкові троє виборців порвали бюлетені біля урн

Перші порушення виборчого законодавства зафіксовані на виборчих дільницях у Київському та Індустріальному районах Харкова - троє виборців порвали бюлетені біля урн.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомили у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.

"Зранку до Київського відділу поліції звернулася голова комісії та повідомила, що на виборчій дільниці по вулиці Повздовжній, 59-річний чоловік, знаходячись у стані алкогольного сп‘яніння, порвав свій бюлетень та викинув його біля урни", - зазначили у відділ.

Голосування у Харкові/ Фото В'ячеслава Мадієвського

Чергові поліцейські, сказали у відділі, припинили дії правопорушника. На місці події працює слідчо-оперативна група. Інформацію внесено до журналу єдиного обліку заяв та повідомлень Київського відділу поліції, пояснили у відділі.

Два аналогічних факти, додали правоохоронці, зафіксовані поліцією Індустріального району: "Дві жінки на різних дільницях порвали свої бюлетені. Зараз поліція проводить перевірку даних фактів".

Як пояснили в ОПОРІ, є коментар щодо одного з цих інцидентів, який стався на дільниці по вул. Франтішка Крала: "Жінка розірвала бюлетень, та пояснила поліції, що не мала бажання голосувати будь за кого, і член комісії порадила їй пошкодити бюлетень. Вона зрозуміла, що його треба порвати, хоча член комісії, за її поясненням, мала на увазі, що треба поставити дві "галочки".

Щодо інших порушень, то, як сказав громадський омбудсмен із захисту виборчих прав у Харківській області Юрій Чумак, у місті ще багато наочної агітації, яку не зняли комунальники.