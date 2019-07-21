У Бельгії українці теж голосують на виборах Ради

На закордонній виборчій дільниці №900006, що розпочала роботу з 8-ї ранку в Брюсселі на території Посольства України у Бельгії, позачергові вибори народних депутатів відбуваються спокійно, черг та ажіотажу не спостерігається.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

«На дільниці зареєстровані більше двох тисяч виборців. Люди приходять, ви бачите, спокійно голосують. Ми вчасно відкрилися, о 8-ій ранку, перевірили урни, кабіни, відповідну документацію. Треба віддати належне спостерігачу від Світового Конгресу Українців – він від початку стежив за дотриманням законності всіх виборчих процедур», - розповів голова дільничної виборчої комісії Олександр Мороз.

Голосування триває, на цей час жодних порушень або непорозумінь із виборцями не зареєстровано.