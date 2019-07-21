У Коростишеві біля дільниці затримали молодиків з пістолетом, битою та ножем

У Коростишеві на Житомирщині біля однієї з виборчих дільниць виявили автомобіль, в якому знаходилися троє 20-річних молодиків. При огляді авто вилучено пістолет, биту та ніж. Чоловіків затримано.

Про це поінформував на брифінгу начальник ГУНП в Житомирській області В’ячеслав Печененко, повідомляє відділ комунікації обласної поліції.

"Подія сталась близько 9.20 біля однієї з виборчих дільниць у м. Коростишеві... Підозрілих молодиків в автомобілі ВАЗ біля однієї з дільниць райцентру помітив поліцейський, який охороняв правопорядок біля ДВК, і повідомив про це чергового відділу", - йдеться у повдомленні.

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На місце події виїхала слідчо-оперативна група та спецпризначенці ТОРа. Під час перевірки було встановлено, що у вказаному транспортному засобі знаходились троє 20-річних молодиків. У ході огляду автівки правоохоронці виявили та вилучили пістолет, зовні схожий на пневматичний, биту та ніж.

Чоловіків доставлено до відділу поліції для встановлення усіх обставин події. Триває перевірка.