Разумков не виключає, що може стати спікером нової Ради

"Усе можливо", - сказав Разумков, відповідаючи на запитання, чи справдяться прогнози щодо його можливості очолити український парламент.

Водночас Разумков наголосив, що про це ще рано говорити.

"Відповіді на ці питання мають дати не політики, не експерти - український виборець, який віддасть свій голос за ту чи ту партію", - сказав Разумков.

Також він прокоментував хід виборчої кампанії, заявивши, що вона була "не дуже прозорою та не дуже чесною".

"Ми зіткнулися з чорним піаром щодо наших кандидатів, особливо у день тиші. Ми бачили велику кількість "двійників" та клонів партії "Слуга народу", - сказав Разумков.

Як повідомляв Укрінформ, у неділю, 21 липня, в Україні відбувається голосування на позачергових виборах народних депутатів України.

Усього Центральна виборча комісія зареєструвала понад 2,7 тисячі кандидатів, які балотуються до ВР за списками 22 партій у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі, та понад 3 тисячі кандидатів в одномандатних виборчих округах.

ЦВК має встановити та оголосити результати голосування на позачергових парламентських виборах в загальнодержавному багатомандатному та одномандатних виборчих округах не пізніше ніж на 15-й день з дня голосування.

Фото: з Fасеbook Разумкова