На Миколаївщині зафіксували порушення під час виборів

На Миколаївщині спостерігачі почали фіксувати перші порушення під час виборів до Верховної Ради – обласний центр заклеєний свіжою рекламою однієї з партій, комісії починають свої засідання раніше призначеного законом часу, у кабінках темно.

Про це повідомив координатор програми Комітету виборців у Миколаєві Олександр Ухмановський у Facebook.

"Миколаїв. Стовпи на вулицях Фалєєвська, Адміральська та інших густо обліплені свіжою незаконною агітацією. Пряме порушення закону. Схоже, явна чорна технологія, спрямована на зрив виборів", - йдеться у повідомленні.

Він також зазначив, що у ДВК №873 (округ 127) проблеми з якістю приміщення для голосування. "Темно у кабінках, виборці скаржаться, голова комісії пропонує ліхтарик", - додав Ухмановський.

Окрім того, як він зауважив, дільниця №480904 розпочала засідання комісії близько сьомої ранку, хоча згідно з законом це має відбуватися о 7:15.