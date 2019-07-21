Верховний Суд скасував рішення про обов'язкову реєстрацію Онищенка

Як указав ВС, Шостий апеляційний адміністративний суд, який ухвалив це рішення, дійшов помилкового висновку.

Про це інформує ЦВК.

“Центральна виборча комісія повідомляє, що рішенням Верховного Суду від 21 липня 2019 року апеляційну скаргу Комісії на рішення Шостого апеляційного адміністративного суду від 17 липня 2019 року, яким ЦВК було зобовʼязано зареєструвати Онищенка О.Р. кандидатом в народні депутати в ОВО № 93, задоволено. Згадане рішення Шостого апеляційного адміністративного суду скасовано”, - йдеться в повідомленні.

Як зазначили в ЦВК, Верховний Суд дійшов висновку, що обставини, на які посилався Онищенко (навчання за кордоном) та які були визнані Шостим апеляційним адміністративним судом нововиявленими, існували на час прийняття судового рішення.

Верховний Суд також установив, що надання неналежної правової оцінки фактичним обставинам справи привело Шостий апеляційний адміністративний суд до помилкового висновку.

Як повідомляв Укрінформ, 17 липня Шостий апеляційний адміністративний суд задовольнив позов Олександра Онищенка до ЦВК і дозволив йому балотуватися у народні депутати.