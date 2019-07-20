Вибори Ради: вибули 136 мажоритарників, з них 27 клонів — ЧЕСНО

Із парламентських перегонів на мажоритарних округах вибуло 136 кандидатів, або 4,22% від початкової кількості претендентів. Серед них - 27 клонів на 17 округах.

Про це повідомляє громадський рух "Чесно".

На даний момент у мажоритарних округах балотується 3 084 кандидатів. Із-поміж 136 кандидатів, що вибули, 93 були самовисуванцями, 43 - від партій. 129 – забрали документи за власним бажанням, реєстрацію 7 скасували примусово. Скасування реєстрації відбулося на 86 округах.

За порушення вимог статті 9 (Право бути обраним) закону України "Про вибори народних депутатів", яка передбачає, що кандидати мають проживати в Україні останні 5 років та не мати судимості, скасовано реєстрацію трьох кандидатів, серед них — Андрія Клюєва.

Також скасовано реєстрацію 27 клонів у 17 округах. Найбільше клонів вибуло на Київщині в окрузі № 92 і в Одесі в окрузі-рекордсмені за кількістю кандидатів - № 133.

Як повідомлялося, Президент Володимир Зеленський 21 травня підписав указ про розпуск Верховної Ради VIII скликання та про призначення позачергових парламентських виборів на 21 липня.

Центральна виборча комісія зареєструвала більш як 2,7 тисячі кандидатів, які балотуються до ВР за списками 22 партій у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі, та понад 3,2 тисячі кандидатів в одномандатних виборчих округах.