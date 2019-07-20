У Миколаєві напали на кандидата в депутати, поліція відкрила справу

У Миколаєві напали на кандидата у народні депутати - поліцейські розпочали кримінальне провадження.

Про це повідомили у відділі комунікації ГУ Національної поліції України в Миколаївській області.

«У Миколаєві за фактом нанесення тілесних ушкоджень кандидату у народні депутати поліцейські розпочали кримінальне провадження. Повідомлення про подію надійшло до поліції Інгульського району 20 липня вночі близько 2:40. Кандидат у народні депутати, повідомив, що повертався додому коли на нього напали двоє невідомих. Зловмисники вдарили потерпілого по голові та втекли», - йдеться у повідомленні.

За словами постраждалого, погроз чи якихось претензій він від нападників не чув, а одразу після нападу вони зникли у невідомому напрямку.

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За вказаним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ст. 125 КК України «Умисне легке тілесне ушкодження».

Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини події та осіб, причетних до скоєння злочину. Слідство триває.