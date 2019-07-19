Вакарчук: Наша передвиборча кампанія була експериментальною
Про це повідомляє пресслужба партії.
"За шість тижнів "Тур змін" відвідав 323 населені пункти, проїхав 40 тисяч кілометрів, познайомився з понад мільйоном людей. Тур завершиться великим концертом Святослава Вакарчука і гурту "Океан Ельзи" в столиці", - йдеться у повідомленні.
У партії розповіли, що з 9 червня понад 500 волонтерів разом з кандидатами від “Голосу” проїхали всю Україну від заходу до сходу, з півночі на південь. Наймолодшим волонтерам було 18 років, найстаршому — 70. Наголошується, що всі волонтери агітували виключно добровільно та безкоштовно, адже поділяють цінності партії.
“Я вражений тією теплою підтримкою, яку ми отримали від волонтерів. Півтисячі людей приєдналися до нашої команди змін і за цей час ми стали майже однією великою сім'єю. Наша передвиборча кампанія була експериментальною”, - зазначив лідер партії.
За словами Вакарчук, це перша передвиборча кампанія в Україні, яка здійснювалася без джинси, підкупу виборців.
Лідер політичної партії "Голос" Святослав Вакарчук сьогодні на Контрактовій площі у Києві дасть концерт з нагоди завершення виборчого турне.
Голосування на позачергових виборах до Верховної Ради відбудеться 21 липня.
Фото: Партії "Голос"