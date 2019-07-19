Вакарчук: Наша передвиборча кампанія була експериментальною

За шість тижнів "Тур змін" відвідав 323 населені пункти, проїхав 40 тисяч кілометрів.

Про це повідомляє пресслужба партії.

"За шість тижнів "Тур змін" відвідав 323 населені пункти, проїхав 40 тисяч кілометрів, познайомився з понад мільйоном людей. Тур завершиться великим концертом Святослава Вакарчука і гурту "Океан Ельзи" в столиці", - йдеться у повідомленні.

У партії розповіли, що з 9 червня понад 500 волонтерів разом з кандидатами від “Голосу” проїхали всю Україну від заходу до сходу, з півночі на південь. Наймолодшим волонтерам було 18 років, найстаршому — 70. Наголошується, що всі волонтери агітували виключно добровільно та безкоштовно, адже поділяють цінності партії.

“Я вражений тією теплою підтримкою, яку ми отримали від волонтерів. Півтисячі людей приєдналися до нашої команди змін і за цей час ми стали майже однією великою сім'єю. Наша передвиборча кампанія була експериментальною”, - зазначив лідер партії.

За словами Вакарчук, це перша передвиборча кампанія в Україні, яка здійснювалася без джинси, підкупу виборців.

Лідер політичної партії "Голос" Святослав Вакарчук сьогодні на Контрактовій площі у Києві дасть концерт з нагоди завершення виборчого турне.

Голосування на позачергових виборах до Верховної Ради відбудеться 21 липня.

Фото: Партії "Голос"