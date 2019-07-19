На одній з ОВК демонтували 12 незаконних відеокамер

Поліція демонтувала 12 незаконно встановлених камер відеоспостереження на 207-й ОВК Чернігівщини.

Про це інформує Департамент комунікації Нацполіції України.

"На 207-й ОВК Чернігівщини поліція демонтувала незаконно встановлені камери відеоспостереження", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, 18 липня до поліції Чернігівської області надійшло повідомлення від спостерігачів ВГО “Громадянська мережа “ОПОРА”.

Вони повідомили про невідповідність законодавству факту встановлення камер спостереження у приміщенні ОВК №207, розташованої у Крюківці на Чернігівщині.

Інформація про цей факт була внесена до ЄРДР. Слідчі поліції кваліфікували подію за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 157 ККУ.

Стаття передбачає відповідальність за перешкоджання здійсненню виборчого права або права брати участь у референдумі, роботі виборчої комісії або комісії з референдуму чи діяльності офіційного спостерігача.

Слідчі з’ясували, що система відеоспостереження була надана у безоплатне користування та встановлена у приміщеннях ОВК №207 представниками однієї з громадських організацій.

"Монтаж системи відбувся попри те, що Кріюківська міська рада не надавала дозволу на її встановлення. Одна з камер була встановлена у приміщенні, де розташоване робоче місце адміністратора системи “Вибори”. Ця камера була спрямована в монітор комп’ютера адміністратора", - зазначили у поліції.

У рамках кримінального провадження поліцейські провели невідкладні обшуки у приміщеннях ОВК. Під час обшуків виявлено і вилучено 12 встановлених там відеокамер. Уточнюється, що процесуальні дії проводилися в присутності понятих та фіксувалися на відео. Керівник ОВК №207 відмовилася пояснити причини монтажу системи відеоспостереження.

"Водночас відповідно до роз’яснень Центральної виборчої комісії, у липні 2014 року ЦВК прийняла постанову №791. Відповідно до цієї постанови програмно-апаратні комплекси та обладнання системи відеоспостереження, відеозапису і трансляції зображення були передані зі сфери управління Центральної виборчої комісії до сфери управління обласних державних адміністрацій та КМДА", - пояснили у поліції.

Окрім того, положеннями Закону України “Про вибори народних депутатів України” не передбачено встановлення та використання відеокамер в рамках виборчого процесу.

Наразі поліція встановлює, хто та з яких причин прийняв рішення про встановлення системи відеоспостереження у приміщеннях ОВК.

Розслідування за цим фактом триває.

Винним особам може загрожувати покарання у вигляді обмеження волі на строк до трьох років або позбавлення волі на той самий строк.