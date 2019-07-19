ЦВК "тримає удар": Сліпачук розповіла про роботу в останній місяць

Голова Центральної виборчої комісії закликала виборців у день голосування не псувати виборчі бюлетені, а проголосувати за своїми переконаннями.

Про це Тетяна Сліпачук заявила під час брифінгу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Я закликаю всіх виборців: будь ласка, прийдіть на дільниці, зробіть свій вибір, не псуйте бюлетені, зробіть цей вибір відповідно до своїх переконань", - підкреслила вона.

Голова ЦВК також попросила правоохоронців забезпечити правопорядок, але не "перетинати кордони" щодо втручання в діяльність ОВК чи ДВК.

Крім того, вона закликала політичні сили і високопосадовців дати Центрвиборчкому провести дійсно чесні й демократичні вибори без тиску.

Водночас голова ЦВК зауважила, що протягом останнього місяця інформаційний та адміністративний тиск на комісію збільшився.

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"Останній місяць, мабуть тому, що це місяць, який передує безпосередньо дню голосування, підрахунку голосів, це навантаження інформаційне, цей адміністративний вплив збільшився", - розповіла вона, але запевнила, що ЦВК "тримає удар".

У цьому контексті голова Центрвиборчкому нагадала про низку гучних судових справ, значна частина яких була пов’язана зі встановленням відповідності кандидата в народні депутати вимозі 5-річного безперервного проживання в Україні.