ЦВК "тримає удар": Сліпачук розповіла про роботу в останній місяць
Про це Тетяна Сліпачук заявила під час брифінгу, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Я закликаю всіх виборців: будь ласка, прийдіть на дільниці, зробіть свій вибір, не псуйте бюлетені, зробіть цей вибір відповідно до своїх переконань", - підкреслила вона.
Голова ЦВК також попросила правоохоронців забезпечити правопорядок, але не "перетинати кордони" щодо втручання в діяльність ОВК чи ДВК.
Крім того, вона закликала політичні сили і високопосадовців дати Центрвиборчкому провести дійсно чесні й демократичні вибори без тиску.
Водночас голова ЦВК зауважила, що протягом останнього місяця інформаційний та адміністративний тиск на комісію збільшився.
"Останній місяць, мабуть тому, що це місяць, який передує безпосередньо дню голосування, підрахунку голосів, це навантаження інформаційне, цей адміністративний вплив збільшився", - розповіла вона, але запевнила, що ЦВК "тримає удар".
У цьому контексті голова Центрвиборчкому нагадала про низку гучних судових справ, значна частина яких була пов’язана зі встановленням відповідності кандидата в народні депутати вимозі 5-річного безперервного проживання в Україні.