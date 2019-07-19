Дільничні виборчі комісії сьогодні отримають бюлетені

У п’ятницю дільничні виборчі комісії повинні отримати виборчі бюлетені для голосування на позачергових виборах народних депутатів України.

Про це розповіла на брифінгу голова Центральної виборчої комісії Тетяна Сліпачук, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Сьогоднішній день — це день, коли мають бути доставлені бюлетені до дільничних виборчих комісій”, - сказала вона.

Водночас Сліпачук підкреслила, що на момент брифінгу вже майже 14 тисяч ДВК, що становить половину від загальної кількості, отримали бюлетені.

Як повідомлялося, Президент Володимир Зеленський 21 травня підписав указ про розпуск Верховної Ради 8-го скликання та про призначення позачергових парламентських виборів на 21 липня.