“Слуга народу” висунула найбільшу кількість членів ДВК

Громадянська мережа “ОПОРА” назвала політичні партії, які висунули найбільше членів дільничних виборчих комісій.

Про це розповів аналітик Громадянської мережі "ОПОРА" Олександр Клюжев на пресконференції в Укрінформі 19 липня щодо перебігу виборчого процесу напередодні дня голосування.

“Ми, фактично, маємо топ-5 політичних партій, які мають найбільше представництво як за квотою у виборчих списках, так і за квотою кандидатів-мажоритарників. Це партія “Слуга народу” - вона фактично має найбільшу кількість членів комісій як за квотою партій, так і за квотою висунутих нею кандидатів-мажоритарників у виборчих округах”, - сказав аналітик.

За його словами, до першої п’ятірки за цими критеріями щодо складу ДВК також входять партії “Опозиційна платформа “За життя”, Всеукраїнське об’єднання “Батьківщина” і партія “Свобода”. Інші політичні сили меншою мірою представлені у дільничних виборчих комісіях.

Як пояснив Клюжев, відповідно до законодавства, дільничні виборчі комісії в Україні формують три суб’єкти — партії, які мають фракції в парламенті, політичні партії, які висунули виборчі списки кандидатів у загальнодержавному виборчому окрузі і кандидати-мажоритарники в одномандатних виборчих округах.

“Серед парламентських політичних партій найбільш активно використали свою квоту в дільничних виборчих комісіях Всеукраїнське об’єднання “Батьківщина”, “Європейська солідарність”, “Радикальна партія Олега Ляшка”. Меншою мірою “Опозиційний блок” і найменше з усіх скористався своєю обов’язковою квотою суб'єкт “Об’єднання "Самопоміч”, - зазначив аналітик “ОПОРИ”.

Позачергові вибори народних депутатів України відбудуться 21 липня.