«Українська стратегія Гройсмана» проводить форум у Мистецькому арсеналі

«Українська стратегія Гройсмана» проводить форум у Мистецькому арсеналі

Укрінформ
Політична партія «Українська стратегія Гройсмана» проводить у п'ятницю форум у Мистецькому арсеналі.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, захід відбувається на подвір'ї Арсеналу, де облаштували сцену.

Ведучим форуму є міністр культури Євген Нищук, який повідомив, що захід відбувається для консолідації партійців напередодні виборів 21 липня.

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На форумі присутній керівник партії - Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.

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