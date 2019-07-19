«Українська стратегія Гройсмана» проводить форум у Мистецькому арсеналі
Укрінформ
Політична партія «Українська стратегія Гройсмана» проводить у п'ятницю форум у Мистецькому арсеналі.
Як повідомляє кореспондент Укрінформу, захід відбувається на подвір'ї Арсеналу, де облаштували сцену.
Ведучим форуму є міністр культури Євген Нищук, який повідомив, що захід відбувається для консолідації партійців напередодні виборів 21 липня.
На форумі присутній керівник партії - Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.