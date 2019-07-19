На виборчі рахунки партій надійшло 622 мільйони гривень –

На виборчі рахунки партій надійшло 622 мільйони гривень – "Чесно"

Укрінформ
Загалом з початку виборчої кампанії та до 10 липня політичні партії отримали на свої виборчі рахунки понад 622 мільйони гривень.

Про це повідомив провідний аналітик з партійних фінансів Руху «Чесно» Ігор Фещенко на презентації попереднього аналізу виборчих фондів політичних партій в Укрінформі.

"Загалом з моменту реєстрації та до 10 липня партії отримали на свої виборчі рахунки понад 622 мільйони гривень. Із них лише 28 мільйонів (або 4,5% коштів) партії зібрали безпосередньо з фізичних та юридичних осіб. Решта 95,5% коштів, або 594 мільйони гривень, на виборчі рахунки надійшла з поточних рахунків партій", - зазначив Фещенко.

Так, згідно з аналізом фінансових звітів найбільше коштів надійшло до виборчого фонду "Радикальної партії Олега Ляшка" - 98,2 млн грн. Далі йде "Слуга народу" з 97,5 млн грн, за ними "Голос" - 78,1 млн грн.

"Українська стратегія Гройсмана" отримала 72,2 млн грн, "Опозиційний блок" - 69 млн грн, "Європейська солідарність" - 47,3 млн грн, "Опозиційна платформа - За життя" - 39 млн грн. До політичної партії "Батьківщина" надійшло 35 млн грн, до "Громадянської позиції" - 21 млн грн, "Сила і честь" отримала 19,1 млн грн, "Самопоміч" - 15,5 млн грн, "Свобода" - 10,9 млн грн, "Аграрна партія" - 6,7 млн грн.

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Усі інші політичні сили отримали у свої виборчі фонди менше 5 млн грн.

Фінансові звіти показують, що з цих коштів політсили станом на 10 липня витратили 559,6 млн грн на агітацію.

Лідером за видатками стала партія "Слуга народу" - 96,9 млн грн. Далі йдуть "Радикальна партія" - 73 млн грн, "Голос" - 71,6 млн грн і "Українська стратегія" - 61,2 млн грн.

Представники Руху "Чесно" зазначили, що перелік витрат, які не потрапляють у фінансові звіти, є довгим: прихована реклама (джинса), соціологічні опитування, технологи, штаби партій, оплата роботи агітаторів, оплата роботи членів виборчих комісій тощо. Вони додали, що підрахувати точно, скільки партії витрачають поза офіційними фондами, практично неможливо.

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