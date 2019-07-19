Вибори Ради: "Слуга Народу" проведе паралельний підрахунок голосів

Спостерігачі партії "Слуга народу" на позачергових парламентських виборах проведуть паралельний підрахунок голосів.

Про це Укрінформу повідомили в пресслужбі партії "Слуга народу".

"”Слуга Народу” проведе паралельний підрахунок голосів та запустить “гарячу лінію” у день виборів. На позачергових парламентських виборах від партії “Слуга Народу” та кандидатів, висунутих нею, на виборчих дільницях працюватимуть понад 50 тисяч членів дільничних виборчих комісій та спостерігачів", - йдеться у повідомленні.

За словами голови виборчого штабу партії “Слуга Народу” Олександра Корнієнка, у день виборів у штабі працюватиме “гаряча лінія” (0 800 21 07 93), на яку можна повідомляти про порушення на виборчих дільницях і в округах. Звернення будуть прийматися 21 липня з 8:00 до 20:00.

Також про порушення можна повідомити через Тelegram-бот.