ДБР працюватиме у день виборів у особливому режимі

ДБР працюватиме у день виборів у особливому режимі

Укрінформ
Держбюро розслідувань працюватиме в день проведення позачергових виборів народних депутатів України 21 липня в особливому режимі і реагуватиме на порушення у ході виборів.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

"У Державному бюро розслідувань працюватимуть телефонні “гарячі лінії” для повідомлень, пов’язаних із порушенням виборчого законодавства суб’єктами, підслідними ДБР", - йдеться у повідомленні.

Так, 21 липня 2019 року центральний апарат та територіальні управління ДБР працюватимуть у особливому режимі та прийматимуть повідомлення про можливі кримінальні правопорушення, вчинені високопосадовцями (міністри, народні депутати, члени ЦВК), правоохоронцями та військовослужбовцями, суддями.

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На сайті відомства вказано телефони територіальних органів ДБР, куди можна буде звертатися у день голосування.

Також про можливі правопорушення можна повідомити за допомогою онлайн форм зворотного зв'язку на офіційному вебсайті ДБР.

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