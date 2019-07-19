ДБР працюватиме у день виборів у особливому режимі

Держбюро розслідувань працюватиме в день проведення позачергових виборів народних депутатів України 21 липня в особливому режимі і реагуватиме на порушення у ході виборів.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

"У Державному бюро розслідувань працюватимуть телефонні “гарячі лінії” для повідомлень, пов’язаних із порушенням виборчого законодавства суб’єктами, підслідними ДБР", - йдеться у повідомленні.

Так, 21 липня 2019 року центральний апарат та територіальні управління ДБР працюватимуть у особливому режимі та прийматимуть повідомлення про можливі кримінальні правопорушення, вчинені високопосадовцями (міністри, народні депутати, члени ЦВК), правоохоронцями та військовослужбовцями, суддями.

На сайті відомства вказано телефони територіальних органів ДБР, куди можна буде звертатися у день голосування.

Також про можливі правопорушення можна повідомити за допомогою онлайн форм зворотного зв'язку на офіційному вебсайті ДБР.