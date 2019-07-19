Вибори ВР: з початку перегонів поліція відкрила 273 кримінальні справи

Протягом передвиборчої кампанії до Верховної Ради вже відкрито 273 кримінальні провадження, повʼязані з виборами.

Про це повідомив заступник голови Нацполіції Олександр Фацевич на відеоселекторній нараді за участі керівників територіальних підрозділів, інформує пресслужба МВС.

«Слідчими підрозділами розпочато 273 кримінальні провадження. Зокрема, 54 кримінальні провадження стосуються порушень виборчого законодавства, ще 70 пов’язані з проведенням виборчої кампанії», ‑ зазначив Фацевич.

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Уточнюється, що загалом територіальними органами Нацполіції зареєстровано 5308 заяв та повідомлень, пов’язаних із виборами.

Здебільшого ці факти пов’язані з незаконною агітацією (3135) або підкупом виборців (605). Окрім того, зазначають у МВС, зафіксовано по 148 повідомлень про вчинення хуліганства або пошкодження майна.