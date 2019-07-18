Центр Разумкова назвав партії, які проходять до Ради

У Верховну Раду за результатами позачергових виборів проходять п'ять партій.

Про це свідчать передані Укрінформу результати опитування, проведеного соціологічною службою Центру Разумкова з 12 по 17 липня.

"Найчастіше виборці мають намір віддати свій голос на виборах до Верховної Ради України за політичну партію "Слуга народу" (35,4% серед усіх респондентів і 44,4% серед тих, хто має намір брати участь у виборах і вже визначився, за кого голосуватиме). За партію "Опозиційна платформа – за життя" мають намір проголосувати відповідно 10,7% і 13,3%", - йдеться в повідомленні.

Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" готові підтримати 8,5% з тих, хто має намір брати участь у виборах і вже визначився з вибором.

За партію "Європейська солідарність" готові проголосувати 7,5%; за партію "Голос" - 6,8%.

Партія "Сила і честь" знаходиться на межі подолання прохідного бар’єру - 4,5%. Підтримка Радикальної партію Олега Ляшка становить 3,3%.

Кожну з інших партій мають намір підтримати менше 3% виборців.

При цьому зазначається, що на час проведення опитування 11,0% респондентів ще не визначилися, за кого голосуватимуть.

Дослідження проведене соціологічною службою Центру Разумкова з 12 по 17 липня. Було опитано 2018 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей за вибіркою, що репрезентує доросле населення країни за основними соціально-демографічними показниками. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.