“Слуга народу” заявляє, що її виборцям дзвонять хамовиті провокатори

У партії “Слуга народу” заявляють, що від імені політсили виборцям надходять дзвінки з неправдивою провокаційною інформацією.

Про це повідомляє “Слуга народу” у Facebook.

“Ми отримуємо листи та повідомлення з інформацією від наших виборців про скасування пільг чи хамовитими розмовами ніби «від президента». Це чергові вибрики від опонентів. Неподобство... Партія «Слуга народу» не робить жодних провокаційних дзвінків та не розсилає жодних повідомлень. Ми доносимо інформацію прозорими методами та чесно спілкуємось зі своїми виборцями. Ми не збираємось скасовувати жодні пільги чи будь-які види соціальних забезпечень. Повторюємо, що це все брехня від опонентів”, - ідеться в повідомленні.

У партії просять виборців ігнорувати такі дзвінки й повідомляти номери.

“Ми будемо намагатись впливати на такі дії”, - запевняють у “Слузі народу”.