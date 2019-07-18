ЦВК оголосила попередження 684 кандидатам-мажоритарникам

Центральна виборча комісія оголосила попередження за порушення термінів відкриття рахунків виборчих фондів 684 кандидатам у народні депутати в одномандатних виборчих.

Про це йдеться у переданому Укрінформу повідомленні ЦВК.

"Комісія оголосила попередження за порушення термінів відкриття рахунків виборчих фондів 684 кандидатам у народні депутати України, зареєстрованим в одномандатних виборчих округах на позачергових виборах народних депутатів України", - йдеться в повідомленні.

Також оголошено попередження за порушення терміну відкриття рахунків виборчого фонду партії "Сила людей".

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Як повідомлялося, в Україні 21 липня відбудуться позачергові парламентські вибори.