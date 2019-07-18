Партія "Голос" витратила на рекламу на ТБ і радіо понад 54 мільйона

Політична партія "Голос" витратила на свою рекламу в ефірі телеканалів і радіостанцій понад 54 млн грн.

Такі дані наведені в проміжному фінансовому звіті партії за 21 червня - 10 липня 2019 року, поданому до Центральної виборчої комісії та Нацагентства із запобігання корупції, повідомляє пресслужба політсили.

"Згідно з документом, на поточний рахунок виборчого фонду надійшло 78 млн грн з рахунку партії "Голос". Загальні витрати виборчого фонду становлять 71,5 млн грн. Найбільша стаття витрат — реклама на телебаченні та радіо. Витратили на це становили 54,1 млн грн. Виготовлення друкованих матеріалів передвиборчої агітації, відео та аудіозаписів обійшлося в 3,8 млн грн", — йдеться у повідомленні.

Водночас партія "Голос" витратила на просування в діджитал 1,5 млн грн, а реклама на зовнішніх носіях обійшлася в 9,4 млн грн.

"Оплата послуг передвиборчої агітації, транспортні послуги, оренда приміщень, виготовлення друкованих матеріалів становила 2,6 млн грн. Інші витрати склали 0,5 млн грн", — уточнюють у пресслужбі.

Повна версія фінзвіту доступна за посиланням.