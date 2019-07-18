Поліція взяла під цілодобову охорону всі ОВК

Поліція з з 18 липня взяла під цілодобову охорону всі окружні виборчі комісії.

Про це повідомив заступник голови Нацполіції Олександр Фацевич під час відеоселекторної наради за участі керівників територіальних підрозділів, інформує пресслужба МВС.

"За словами заступника глави Нацполіції, поліцейські вже взяли під цілодобову охорону всі 199 окружних виборчих комісій. Виборчу документацію завезено на 69 окружних виборчих дільниць", - йдеться у повідомленні.

Фацевич уточнив, що наразі Центральною виборчою комісією зареєстровані 1 602 офіційні спостерігачі від міжнародних організацій та 117 офіційних спостерігачів від іноземних держав.

Він наголосив, що поліція продовжує забезпечувати безпеку та правопорядок під час виборчого процесу.