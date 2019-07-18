На виборах до Ради 125 спостерігачів від СКУ шукатимуть фейки у світових медіа

На виборах до ВР, що відбудуться 21 липня, 125 спостерігачів від Світового Конґресу Українців здійснюватимуть медіамоніторинг за межами України на наявність фактів дезінформації.

Про це сказав на брифінгу 18 липня голова Міжнародної місії СКУ Євген Чолій, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Місія СКУ мобілізувала 125 довгострокових спостерігачів з 28 країн. Вони здійснюватимуть медіа-моніторинг за межами України на наявність будь-яких фактів дезінформації на 20 мовах... Також місія зареєструвала в Центральній виборчій комісії 143 короткострокових спостерігачів з 30 країн, які будуть вести моніторинг виборчого процесу не лише в Україні, а й в українських дипломатичних місіях за кордоном”, - сказав голова місії СКУ.

Він також додав, що місія тісно співпрацює зі спостережною місією своєї складової організації — Українського Конгресового Комітету Америки, котрий зареєстрував 32 короткотермінових спостерігачів. Разом у двох місіях було зареєстровано 175 короткострокових спостерігачів.

За словами Чолія, місія, зокрема, зосередиться на таких аспектах, як спостереження за виборчим процесом напередодні та в день виборів, а також підрахунок та передача до ЦВК голосів з України та українських дипломатичних місій по всьому світу, де відбуватиметься голосування.

Чолій також повідомив, що місія випустить попередній звіт 22 липня, на наступний день після виборів; попередній звіт щодо медіамоніторингу — 24 липня; заключний звіт — через 8 тижнів після виборів.

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“Спостерігачі приїжджають в Україну, щоб допомогти захистити демократичний лад і запевнити, що парламентські вибори були демократичними, якими і були президентські вибори цього року. Вони своєю працею явно демонструють українцям в Україні, що не гаслами і словами, а ділом, жертовною працею, почуваються інтегрованою частиною українського народу”, - підкреслив Чолій.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 12 липня ЦВК зареєструвала 1 413 офіційних спостерігачів на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року. Від 10 іноземних держав – 58 офіційних спостерігачів, від 15 міжнародних організацій – 1 355 офіційних спостерігачів.