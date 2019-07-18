На виборах до Ради 125 спостерігачів від СКУ шукатимуть фейки у світових медіа
Про це сказав на брифінгу 18 липня голова Міжнародної місії СКУ Євген Чолій, повідомляє кореспондент Укрінформу.
“Місія СКУ мобілізувала 125 довгострокових спостерігачів з 28 країн. Вони здійснюватимуть медіа-моніторинг за межами України на наявність будь-яких фактів дезінформації на 20 мовах... Також місія зареєструвала в Центральній виборчій комісії 143 короткострокових спостерігачів з 30 країн, які будуть вести моніторинг виборчого процесу не лише в Україні, а й в українських дипломатичних місіях за кордоном”, - сказав голова місії СКУ.
Він також додав, що місія тісно співпрацює зі спостережною місією своєї складової організації — Українського Конгресового Комітету Америки, котрий зареєстрував 32 короткотермінових спостерігачів. Разом у двох місіях було зареєстровано 175 короткострокових спостерігачів.
За словами Чолія, місія, зокрема, зосередиться на таких аспектах, як спостереження за виборчим процесом напередодні та в день виборів, а також підрахунок та передача до ЦВК голосів з України та українських дипломатичних місій по всьому світу, де відбуватиметься голосування.
Чолій також повідомив, що місія випустить попередній звіт 22 липня, на наступний день після виборів; попередній звіт щодо медіамоніторингу — 24 липня; заключний звіт — через 8 тижнів після виборів.
“Спостерігачі приїжджають в Україну, щоб допомогти захистити демократичний лад і запевнити, що парламентські вибори були демократичними, якими і були президентські вибори цього року. Вони своєю працею явно демонструють українцям в Україні, що не гаслами і словами, а ділом, жертовною працею, почуваються інтегрованою частиною українського народу”, - підкреслив Чолій.
Як повідомляв Укрінформ, станом на 12 липня ЦВК зареєструвала 1 413 офіційних спостерігачів на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року. Від 10 іноземних держав – 58 офіційних спостерігачів, від 15 міжнародних організацій – 1 355 офіційних спостерігачів.