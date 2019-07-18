На парламентські вибори в Україні прибуде 60 спостерігачів від ПА ОБСЄ

Близько 60 спостерігачів від Парламентської Асамблеї ОБСЄ, включаючи 42 парламентарії з 20 країн, прибудуть в Україну цього тижня для спостереження за парламентськими виборами 21 липня.

Про це повідомили у прес-службі ПА ОБСЄ, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Після важливих президентських виборів раніше цього року, Україна має ще одну можливість цими парламентськими виборами продемонструвати свою прихильність до демократичного розвитку та реформ. Я сподіваюся на продовження нашої гарної співпраці з українською владою та на спостереження за динамічними, конкурентними виборами", - заявив фінський депутат Ілька Канерва, який призначений Спеціальним координатором та керівником короткострокової моніторингової місії ОБСЄ.

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Раніше Канерва вже очолював ряд моніторингових місій, у тому числі під час першого туру президентських виборів весною в Україні. В якості Спеціального координатора він виступить зі спільною заявою з попередніми оцінками та висновками під час прес-конференції у Києві 22 липня.

Поруч з цим, місію ПА ОБСЄ на виборах очолюватиме французька депутатка Серен Маборн. Нещодавно вона вже очолювала моніторингову місію ПА ОБСЄ на президентських виборах 21 квітня в Північній Македонії.

"Ці парламентські вибори є важливими не лише для України, але і для всього регіону ОБСЄ. Я сподіваюся побачити мирні та конкурентні вибори, які в кінцевому підсумку допоможуть забезпечити стабільність, безпеку та прогрес для українського народу", - заявила Маборн.

На виборах в Україні 21 липня ПА ОБСЄ тісно співпрацюватиме зі спостерігачами від Бюро ОБСЄ з демократичних інститутів та прав людини, Парламентської асамблеї НАТО та Європейського парламенту.

Раніше 3 липня Канерва висловив жаль, що Парламентська асамблея Ради Європи не зможе спостерігати за нинішніми виборами в Україні з огляду на нещодавній розвиток подій.

ПА ОБСЄ вже в 16-й раз спостерігатиме за виборчим процесом в Україні, починаючи з 1994 року.