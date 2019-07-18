До України прибули канадські короткотермінові спостерігачі

До України прибули всі 128 канадських короткотермінових спостерігачів за виборами на чолі із колишнім главою МЗС Канади Ллойдом Аксворсі.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці МЗС Канади у мережі Твіттер.

“Ллойд Аксворсі та 128 короткотермінових спостерігачів щойно прибули до України напередодні парламентських виборів. Разом із 50 довготерміновими спостерігачами, вони підтримуватимуть прозорість та підзвітність у демократичних процесах в Україні”, - заявили у канадському МЗС.

Dans le cadre de #MissionCanada, Lloyd Axworthy & 128 observateurs électoraux à court terme sont arrivés en #Ukraine avant les #élections parlementaires. Avec 50 observateurs à long terme, ils soutiendront transparence & responsabilité dans le processus démocratique en Ukraine. pic.twitter.com/o6JadPEIcS — Pol. étrangère CAN (@CanadaPE) July 17, 2019

Читайте також: ОПОРА заявляє про велику кількість тематичних двійників на виборах

Нагадаємо: на перший і другий тур президентських виборів в Україні Канада направила близько 150 спостерігачів. Іще кілька сотень спостерігачів за канадської фінансової підтримки прибули до України від ОБСЄ. Головою канадської спостережної місії за президентськими виборами в Україні був також Ллойд Аксворсі, який за свою тривалу політичну кар’єру очолював МЗС Канади й ряд інших міністерств.