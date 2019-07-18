До України прибули канадські короткотермінові спостерігачі

До України прибули канадські короткотермінові спостерігачі

Укрінформ
До України прибули всі 128 канадських короткотермінових спостерігачів за виборами на чолі із колишнім главою МЗС Канади Ллойдом Аксворсі.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці МЗС Канади у мережі Твіттер.

“Ллойд Аксворсі та 128 короткотермінових спостерігачів щойно прибули до України напередодні парламентських виборів. Разом із 50 довготерміновими спостерігачами, вони підтримуватимуть прозорість та підзвітність у демократичних процесах в Україні”, - заявили у канадському МЗС.

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Нагадаємо: на перший і другий тур президентських виборів в Україні Канада направила близько 150 спостерігачів. Іще кілька сотень спостерігачів за канадської фінансової підтримки прибули до України від ОБСЄ. Головою канадської спостережної місії за президентськими виборами в Україні був також Ллойд Аксворсі, який за свою тривалу політичну кар’єру очолював МЗС Канади й ряд інших міністерств.

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