ІМІ назвав регіони-лідери політичної джинси в онлайн-ЗМІ

Найбільше замовних політичних матеріалів зафіксовано в регіональних інтернет-ЗМІ Тернопільської та Одеської областей.

Про це свідчать результати дослідження контенту онлайн-медіа в 22 регіонах України, проведеного ГО “Інститут масової інформації” та оприлюдненого на пресконференції в Укрінформі.

Зазначається, що лідером серед кількості політичної джинси в регіональних онлайн-виданнях є Тернопільська область. Там зафіксовано 13% замовних матеріалів. В онлайн-ЗМІ Одещини — 7% джинси, Херсонщини — 6,5%. У виданнях Донецької, Кіровоградської та Волинської областей виявлено 6% матеріалів з ознаками замовності.

Найнижчі показники наявності політичної джинси зафіксовано в онлайн-медіа Рівненської (1%) та Хмельницької (0,5%) областей.

За даними дослідження, найбільші замовники джинси в регіональних медіа — регіональні суб’єкти виборчого процесу, на користь яких було виявлено 48% матеріалів від загальної кількості з ознаками замовності.

Пресконференція на тему: "Фейки. Цензура. Соціальна джинса. Особливості парламентської кампанії-2019"/ Фото: Мінченко Геннадій, Укрінформ

Серед партій, які є замовниками джинси в регіональних інтернет-ЗМІ, називають “Опозиційну платформу “За життя” - 10% від загальної кількості замовних матеріалів. Далі йдуть партії “Слуга народу” (7,5%), “Європейська солідарність” (6%), “Опозиційний блок” (6%), “Українська стратегія Гройсмана” (4%), “Сила і честь” (3%), “Батьківщина” (2%), “Голос” (0,5%).

У центральному регіоні України лідерами серед замовників джинси є партія “Слуга народу” (13%) та “Опозиційна платформа “За життя” (12%).

У західних областях зафіксовано найбільшу кількість матеріалів на користь “Європейської солідарності” (11,5%).

На сході України лідером з кількості замовних матеріалів є “Опозиційний блок” - 23% серед усіх матеріалів з ознаками джинси.

У південних областях найбільше матеріалів зафіксовано на користь партії “Опозиційна платформа “За життя” (23%).

Усього було проаналізовано 27610 матеріалів регіональних онлайн-медіа. 960 з них були замовними, 50 публікацій є чорним піаром.

У рамках дослідження експерти Інституту масової інформації аналізували контент 220 популярних онлайн-ЗМІ в 22 областях України — Вінницька, Запорізька, Дніпропетровська, Одеська, Харківська, Херсонська, Миколаївська, Полтавська, Закарпатська, Волинська, Донецька (не окуповані території), Житомирська, Івано-Франківська, Кіровоградська, Рівненська, Сумська, Тернопільська, Хмельницька, Чернігівська, Черкаська, Чернівецька та Львівська області.

Моніторинг матеріалів проводився з 24 по 28 червня 2019 року. Аналізувалися всі матеріали, що вийшли в стрічках новин інтернет-видань в цей період. Загальна вибірка склала 27610 матеріалів.

Дослідження проведено в межах проєкту Інституту масової інформації за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні.