Передвиборчий чорний піар сконцентрований на телеканалах Медведчука - Лигачова

Найбільше інформації, яка містить чорний піар, сконцентровано на телеканалах, які контролює голова політради партії "Опозиційна платформа "За життя" Віктор Медведчук.

Про це розповіла голова ГО "Детектор медіа" Наталія Лигачова на пресконференції "Фейки. Цензура. Соціальна джинса. Особливості парламентської кампанії-2019" 17 липня в Укрінформі.

"Весь чорний піар сконцентрований на телеканалах, з одного боку, які зараз вже належать майже всі Медведчуку. Цікаво те, що якщо під час президентської кампанії вони дуже рівно висвітлювали Зеленського, іноді навіть позитивно, то зараз, під час цієї кампанії, критика на адресу Володимира Зеленського та "Слуги народу" на телеканалах посилилась", - сказала Лигачова.

Вона додала, що представники партій на телеканалах, контрольованих Медведчуком, закидають Володимиру Зеленському невиконання обіцянок "припинити стріляти" і "продовження зовнішньополітичного і гуманітарного курсу Порошенка", а також вимагають призначення Юрія Бойка прем’єр-міністром.

Лигачова зауважила, що на телеканалах перед парламентськими виборами панують інші тенденції, ніж в онлайн-виданнях. За її словами, зараз на ТБ менше чорного піару, ніж в інтернеті.

Голова ГО "Детектор медіа" розповіла, що найбільше замовних матеріалів на телеканалах, як і в онлайн-ЗМІ, стосується "Опозиційної платформи "За життя".

"Весь піар "Опозиційної платформи "За життя", і це збігається з тим, що відбувається в онлайн-ресурсах, теж найбільшу кількість замовних матеріалів ми зафіксували саме в "Опозиційної платформи "За життя" і Опоблоку. Але він теж весь майже сконцентрований на телеканалах, контрольованих Медведчуком", - зазначила Лигачова.

Пресконференція на тему: "Фейки. Цензура. Соціальна джинса. Особливості парламентської кампанії-2019"/ Фото: Мінченко Геннадій, Укрінформ

При цьому, вона додала, що інші телеканали про ОПЗЖ майже не згадують і не запрошують на ток-шоу представників цієї політсили.

"Найбільш драматична конфліктна лінія в телепросторі — це боротьба між "Опозиційною платформою "За життя" та Опоблоком. Тут є чорний піар, фальшиві рейтинги, звинувачення в зв’язках із владою та протягування окремих осередків у регіонах, фальшиві соцопитування вони подають. Тобто, одне одного "тролять", - розповіла Лигачова.

Також, за словами експерта, чорний піар був зафіксований на телеканалі "Прямий" щодо Зеленського і його політсили.

"Якщо відійти від ОПЗЖ, телеканали давали досить збалансовану інформацію. Особливо в ток-шоу беруть участь представники майже всіх лідерів перегонів. Але все це піар. Тобто плюралізм піару, а не плюралізм інформації", - підкреслила вона.