Данилюк розповів про підготовку РНБО до виборів Ради

Під час парламентських виборів очікується зростання кібератак на систему “Вибори” та Державний реєстр виборців з боку Російської Федерації.

Про це заявив Секретар РНБО України Олександр Данилюк під час виступу на засіданні Національного координаційного центру кібербезпеки, що відбувся в Головному ситуаційному центрі, повідомляє Рада національної безпеки та оборони.

За його словами, вибори Президента України, які відбулися цього року, засвідчили, що інфраструктура ЦВК постійно зазнавала кібератак, однак спільна та злагоджена робота ЦВК, СБУ, Держспецзв'язку та Національної поліції забезпечила безперебійне функціонування системи “Вибори” та Державного реєстру виборців.

“Очікуємо, що під час позачергових виборів народних депутатів України, що відбудуться у липні 2019 року, наміри здійснення протиправних втручань аж до спеціальних операцій кібернетичного характеру, особливо з боку країни-агресора, будуть зростати”, - сказав Данилюк.

Він підкреслив, що хоча сьогодні й відпрацьовані всі механізми для завчасного запобігання втручанням до систем та мереж, треба буде багато чого зробити, щоб змінити системний підхід в сфері кібербезпеки.

“Національний координаційний центр кібербезпеки при РНБО України вже тричі розглядав питання захисту систем ЦВК під час підготовки та проведення виборів Президента України. Водночас це не є приводом для заспокоєння. Необхідно постійно вдосконалювати системи кіберзахисту інформаційних ресурсів ЦВК та наші спроможності щодо своєчасного запобігання і нейтралізації реальних і потенційних кіберзагроз”, - підкреслив секретар РНБО України.

Голова ЦВК, представники Держспецзв'язку та СБУ поінформували про результати спільної роботи.

Так, очільниця ЦВК Тетяна Сліпачук повідомила, що сьогодні рівень захищеності ресурсів ЦВК - Єдиної інформаційно-аналітичної система “Вибори” та автоматизованої системи “Державний реєстр” є достатнім для протидії будь-яким загрозам.

Представники Служби безпеки України, Держспецзв'язку, Міністерства оборони та Національної поліції України також повідомили про готовність до проведення позачергових виборів народних депутатів України.

Водночас СБУ представила проєкт Концепції протидії акціям кібертероризму і кібершпигунства.

Крім того, як зазначається, під час засідання було розглянуто стан реалізації Стратегії кібербезпеки України та формування відповідного Плану заходів на 2020 рік.