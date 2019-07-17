Вибори Ради: на Київщині за добу поліція отримала 14 звернень про порушення

Поліція Київщини за минулу добу зафіксувала 14 звернень щодо порушень передвиборчої кампанії.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції в Київській області.

"За минулу добу поліція Київщини зафіксувала 14 звернень щодо порушень передвиборчої кампанії, складено 1 адміністративний протокол", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, 16 липня правоохоронці повідомили, що один з кандидатів у народні депутати роздає талони на безкоштовний проїзд у маршрутних таксі, чим порушує законодавство України. Його публікацію на сайті "Антикор" виявили поліцейські сектора моніторингу.

"Жителям с. Толуконь, Вишгородського р-ну, Київської області, один з кандидатів у народні депутати подарував батут. Про це повідомив сільський голова на своїй сторінці в Фейсбук. За даним фактом проводиться перевірка", - уточнили у поліції.

Також 16 липня, на спецлінію "102" надійшло повідомлення про те, що в одному з районів Білої церкви на під’їздах будинків розміщена зовнішня реклама на підтримку кандидатів у депутати. На місце події виїхала слідчо-оперативна група, однак ця інформація не підтвердилася, оскільки листівок виявлено не було.

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У свою чергу, у смт Велика Димерка, Броварського району, до поліції надійшло повідомлення про порушення виборчого законодавства. Там, зі слів заявника, один з кандидатів в нардепи представляється від партії, до якої не належить.

"У тому ж населеному пункті, 14 липня, невідомі особи роздавали кошти, по 200 гривень, місцевим мешканцям, якщо вони проголосують за певного кандидата", - уточнюється у повідомленні.

Також під час спілкування із громадою села Вільшанська Новоселиця, Васильківського району, правоохоронці отримали інформацію про намір технічного зриву виборчого процесу. Там, за даними місцевих жителів, члени ДВК мали перешкоджати вільному волевиявленню громадян. "Ці наміри висловлюються у зв’язку з тим, що у населеному пункті склалась спірна ситуація навколо керівного складу СВК "Новоселицький"", - зазначили у поліції.

Заяви про порушення передвиборчої компанії надійшли і від кандидатів у нардепи.

Так, одна з претендентів у нардепи 16 липня повідомила про те, що інший кандидат у друкованих агітматеріалах використовує символіку, зовнішньо схожу на офіційну символіку партії, до якої належить заявниця.

Ця ж жінка подала і другу заяву - про те, що під час проведення футбольного фестивалю у Миронівці на стадіоні невідомі особи були вдягнені у футболки із символікою одного з кандидатів у нардепи.

На думку заявниці, вони безкоштовно роздавали морозиво.

"Порушення виборчого законодавства зафіксовано і в м. Сквира. Там місцева жителька залишала на парканах та поштових скриньках листівки передвиборчої агітації, які не містили відомості про установу, що здійснила друк, їх тираж та інформацію про осіб, відповідальних за випуск", - йдеться у повідомленні.

Уточнюється, що за цим фактом складено адміністративний протокол.