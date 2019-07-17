Правозахисник Степан Кударенко: ВР має працювати над перемогою у війні та справедливою економікою

21 липня 2019 р. пройдуть вибори до парламенту України. Голосування за партії та мажоритарників покаже куди реально рухатиметься країна.

"Завдання Верховної Ради — об'єднання українців для перемоги та боротьба за закони в ім'я незалежності, української культури та справедливої економіки. Сильна Україна і добробут родин - кінцева мета нашої політики", - сказав Степан Кударенко, правозахисник та кандидат у депутати від Свободи.

Народний депутат повинен одночасно бути патріотом і професіоналом. Така вимога до кандидата робить не можливим появу в Раді українофобів та реваншистів.

"Війна не всіх навчила любити Україну. Тому до Ради прорвуться любителі заробити на просуванні інтересів Москви чи Заходу. Тому важливо підтримати на виборах націоналістів", - переконаний Кударенко.

Відомо, що Свобода, Правий сектор та Національний корпус об'єдналися і йдуть разом до Верховної Ради.

Степан Кударенко: " Бути мажоритарником - подвійна відповідальність. Це і робота над законами, і контроль за владою на окрузі, саме тому я взяв відповідальність за 214 округ, це Дніпровський район столиці. Мої завданнями як мажоритарника: контроль за столичною та районною владою, очищення території заводу Радикал, покращення якості питної води, дитячого харчування, побудова нових комунальних дитсадків та шкіл, реновація старого житла та мереж".

Програма правозахисника Степана Кударенка називається “Багата родина — сильна Україна”.

"Позиції націоналістів протилежні планам олігархічних партій. Їх політика експлуатації ресурсів України робить більшість громадян бідними. Вже не кажучи про те, що ніхто з них не сприймає незалежність України та нашу культуру серйозно. Тому зараз є вибір тільки між олігархами і націоналістами", - підсумував Степан Кударенко.