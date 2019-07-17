Одещина: в поході за парламентськими мандатами

Чи може область здивувати підсумками виборів до Верховної Ради?

Чим ближче фінішна лінія передвиборчих перегонів, тим виразніше проглядаються обличчя потенційних переможців. Соціологічні групи вже заміряли електоральні настрої жителів Одещини і змоделювали групу майбутніх членів парламенту, серед яких найбільше представників двох політсил – "Слуги народу" та "Опозиційної платформи – За життя".

Причому досі мало кому відомі обличчя з бігбордів на кшталт Віктора Куртєва закликають виборців "Зробимо їх знову!", "Скоро все буде ЗЕ!". Прізвища кандидатів у нардепи мигтять не лише на бортах автобусів, а й на сміттєзбиральних машинах, закликаючи голосувати, приміром, за представника ОПЗЖ Віктора Баранського та інших діячів цієї політсили. Не менш вражають борди з обличчями й гаслами кандидатів Вадима Рабиновича, а також Іллі Ківи, зокрема: «Была бы моя воля, я бы расстреливал автобусы Донецк-Киев и Киев-Донецк», «Что я чувствовал, когда убивал врагов? Честно скажу: азарт!» Щоправда, деякі представники цієї політсили твердять, що Ківа такого не проголошував і ці рекламні площини вони не виготовляли...

Але борди маячать на узбіччях, і виборцям доводиться знайомитися не з тезами-гаслами передвиборчих програм, що вказували б на шляхи подолання актуальних проблем, а з торжеством експансивного трешу!

Утім, голова Одеської облорганізації Комітету виборців України Анатолій Бойко звертає увагу на те, що й запит на нові обличчя політиків, і повернення до влади соратників Януковича, які втекли з країни після Євромайдану, виникли через розчарування багатьох виборців половинчастими реформами й надто повільними їх темпами. "Тому й хитнувся маятник суспільних настроїв, і до парламенту знову можуть повернутись одеські учасники голосування за "диктаторські закони" Барвіненко, Кіссе, Ківалов, Клімов та інші", – зауважив експерт.

За оцінками соціологів, уже можна окреслити список кандидатів, що вийшли на лідирські позиції у виборчих округах Одещини. Найбільші пристрасті вирують серед мажоритарників на окрузі №133, що залишився "безгоспним" після відмови від балотування нинішнього депутата Едуарда Матвійчука. Тут зареєструвались у чергу за мандатом 50 осіб: як кандидати, що ведуть активну виборчу кампанію, борючись із конкурентами, так і їхні двійники й так звані "технічні" кандидати. Наприклад, кандидатів із прізвищем "Баранський" виявилось на окрузі аж троє. Окрім підприємця-висуванця від ОПЗЖ Віктора Баранського, що має один із найвищих рейтингових показників, зареєструвались також Ігор Баранський та два Віталії Баранські, які фактично не вели агітаційної кампанії. На яких умовах конкуренти-однофамільці Віктора Баранського, що виявились недавніми випускниками ПТУ, погодились на фініші кампанії подати заяви про відмову від балотування, він не афішує. Але фактом залишається те, що в ЦВК чомусь не поспішали задовольнити заяву одного з них – Віталія Баранського. Довелось кандидату-двійнику звернутись до суду, щоб відстояти своє право на відмову...

Дмитро Танцюра

І такі прецеденти, на жаль, не поодинокі. У кандидата на цьому ж окрузі Дмитра Танцюри, що є однопартійцем мера Одеси Геннадія Труханова і вважається найбільш рейтинговим конкурентом Віктора Баранського, теж виявився двійник – безробітний житель Херсонщини Дмитро Танцюра. А всього аналітики облорганізації КВУ зафіксували на мажоритарних округах більше десятка "клонів": у Малиновсьому виборчому окрузі №134, Ізмаїльському окрузі №143, Подільському окрузі №137. Деякі з них заради сумнівного заробітку під час виборчої кампанії навіть вирішили поміняти свої імена та прізвища...

І це лише одна з багатьох виборчих технологій, які застосовують проти ключових конкурентів учасники парламентської кампанії-2019, розповідають у КВУ. Серед них – і масовий підкуп частини виборців, що уже вилився для кандидата Баранського у відкриття кримінального провадження за кількома зафіксованими фактами, і благодійні концерти для виборців "своїх" округів, на організацію яких не шкодують коштів благодійних фондів кандидати в нардепи Танцюра, Чекіта, Ківалов, Урбанський та інші. А в підсумку соціологічні групи нерідко фіксують зростання електоральних симпатій до цих претендентів на депутатські мандати.

Сергій Ківалов

Серед мажоритарників, що мають реальні шанси знову пройти до парламенту, місцеві соціологи називають одіозного Сергія Ківалова, що вкотре балотується у Приморському окрузі №135. Оскільки несподівано з'ясувалось, що його головний конкурент від "Слуги народу" – ресторатор Олексій Леонов може бути технічним кандидатом. Принаймні надбанням гласності став факт, що Леонов є засновником громадської організації, яку позиціонував як неполітичну «Я одесит – мені не все одно», а деякі акції цієї організації нібито проходили на території НУ "Одеська національна юридична академія" за підтримки Ківалова та участі студентів двох університетів, які він очолює – НУ «ОНЮА» та МГУ (Міжнародного гуманітарного університету в Одесі). Більше того, підприємець Леонов навіть був нагороджений медаллю з рук президента цих вишів, а також піариться на телеканалах і сайтах, які пов'язують із народним депутатом Ківаловим.

Олексій Леонов

У Суворовському окрузі №136 теж має шанси здобути мандат чинний нардеп Дмитро Голубов, що входить до політорбіти мера Одеси Труханова. Саме цим пояснює авторитетний політолог Ярослав Католик відсутність інтриги на мажоритарному окрузі №136, де головним конкурентом Голубова є представник «Зе!Команди» Олександр Горенюк, якому одна з соціологічних груп прогнозує перемогу.

Дмитро Голубов

Вплив пропрезидентської політсили на волевиявлення виборців Одещини, на думку політолога, "є суттєвим: навіть абсолютно новий і невідомий виборцям округу кандидат у нардепи, балотуючись від партії "Слуга народу", відразу матиме 10-18% рейтингу. З урахуванням цього кандидати від "Слуги народу" намагаються всіляко демонструвати свою приналежність до цієї партії, а їхні опоненти намагаються всіляко оминати цю тему або ж свідомо використовувати цю обставину на власну користь".

Олександр Горенюк / Фото: ivasi.news

Цим пояснюється максимальна експлуатація гасел "Слуги народу" та використання кольору цієї політичної сили у передвиборчій агітації, вважає експерт. Хоча в кожному з округів є свої особливості, і багато що залежить від особистості та політичного бекґраунду самих кандидатів.

Втім, аналізуючи перспективи проходження до парламенту кандидатів від партії "Слуга народу", акцентує Католик, важко позбутися враження, що багато з них є занадто слабкими і, вочевидь, були висунені суто формально, щоби зберегти видимість боротьби, але зрештою – програти досвідченим мажоритарникам.

У 134-у окрузі, за прогнозами, чи не найвищі шанси на перемогу має чинний нардеп Геннадій Чекіта, а на окрузі №137, де точиться боротьба між Олексієм Гончаренком та Леонідом Клімовим, може перемогти представник партії "Європейська солідарність".

Олексій Гончаренко

Леонід Клімов

У 138-у окрузі, на думку експерта Ярослава Католика, теж «відсутня інтрига: готовий битися об заклад, що представляти цей округ у Верховній Раді України і в подальшому буде Іван Фурсін. Так само вищі шанси на отримання мандата на 139-у і на 142-у округах мають досвідчені нардепи-ексрегіонали Олександр Пресман та Антон Кіссе. А в 143-у окрузі є досить підстав очікувати, що суперництво між кандидатом від партії "Слуга народу" Віктором Куртєвим та головою Одеської облради Анатолієм Урбанським завершиться перемогою представника бізнес-групи Урбанських».

Фото: Одеса-медіа

Після аналізу результатів голосування на президентських виборах регіональний координатор Міжнародного центру перспективних досліджень Ярослав Католик та його колеги-аналітики все ж не мають жодного сумніву, що найбільше виборців Одещини проголосують за партію "Слуга народу". Так само впевнено прогнозують друге місце на перегонах "Опозиційній платформі – За життя". Хоча й не у всіх районах: в Суворовському, Одесі, зокрема, цю політсилу можуть потіснити конкуренти з "Опозиційного блоку", що активно борються за мандати на тому ж електоральному полі. Секретом полішинеля є ставка Мураєва-Вілкула-Новинського на проросійський електорат Одеси та Харкова і випробувані на попередніх виборах кадри дільничних виборчкомів, які вміють правильно вести підрахунки бюлетенів.

Однак у другому за кількістю виборців місті Одещини – Ізмаїлі та більшості сільських районів області шанси опоблоківців на те, щоб потіснити чи обігнати конкурентів ОПЗЖ, – примарні. Отримавши від соціологів результати травневих замірів електоральних симпатій, депутати Одеської облради від "Опозиційного блоку" провели на старті парламентської виборчої кампанії об'єднавчу обласну конференцію і дружно влились до лав більш рейтингової "Опозиційної платформи – За життя".

Чи може Одещина здивувати підсумками парламентських виборів? Навряд чи. Мегаполіс та довколишні сільські райони надто довго були вотчиною проросійських сил. А шанс змінити ситуацію упродовж 2014-15 років корумпованими столичними чиновники був не просто змарнований, а обміняний на лояльність представників впливових бізнес-кіл, що сприяло утвердженню на регіональному "олімпі" одного з групи магнатів Урбанських, а безпосередньо в Одесі – бізнес-групи Труханова-Галантерника. За оцінками політичних експертів, нинішній статус-кво цих політичних груп збережеться й після парламентських виборів-2019.

Михайло Аксанюк, Одеса