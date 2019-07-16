Комісія з журналістської етики назвала рекламою сюжет СТБ про Опоблок

“Комісія вважає, що телеканал СТБ допустив свідомі порушення статті 6 (повага громадськості на повну та об'єктивну інформацію про факти і події) та статті 7 (інформаційні та аналітичні матеріали мають бути чітко відокремлені від реклами відповідаю рубрикою) Кодексу етики українського журналіста і виносить телеканалу публічний осуд”, - зазначають у КЖЕ.

Підставою для винесення такого рішення стали результати незалежного моніторингу телеканалу, який комісія провела у зв'язку зі скаргою на сюжет №17 випуску новин "Вікна" від 24 червня 2019 року.

“У скарзі зазначається, що у сюжеті йдеться про списки першої десятки партії «Опозиційний блок», а також перелічуються передвиборчі обіцянки партії. У сюжеті подані коментарі мерів Ужгорода та Запоріжжя, які балотуються в парламент від Опозиційного блоку. Сюжет компліментарний, з ознаками замовності, відсутній новинний привід та баланс думок”, - зазначають у КЖЕ.

Комісія з журналістської етики звернулась до редакції телеканалу з проханням прокоментувати аргументи, викладені у скарзі, проте, жодної відповіді не отримала.

Водночас проаналізувавши зміст публікації, аргументи, викладені в скарзі, КЖЕ вважає, що телеканал допустив порушення Кодексу етики українського журналіста.

“У сюжеті, що став предметом розгляду Комісії, йдеться про кандидатів у народні депутати від партії «Опозиційний блок», зокрема чинного мера Ужгорода Богдана Андрієва, а також мера Запоріжжя Володимира Буряка. При цьому, ведуча новин протягом всього сюжету цитує виключно позицію партії, кандидатів та їх обіцянки... Далі зазначається, що одним із таких кандидатів у партії називають Богдана Андріїва... При цьому, джерело озвученої інформації не називається. Із сюжету не зрозуміло, чи продовжує ведуча цитувати повідомлення політичної сили чи це є частиною журналістського матеріалу. У будь-якому разі жодної додаткової інформації на підтвердження подібних висновків сюжет не містить”, - йдеться у рішення комісії.

При цьому КЖЕ звертає увагу на те, що журналісти СТБ також не отримували коментарів від місцевих жителів чи представників громадськості щодо оцінки діяльності міського голови — у сюжеті подано лише пряму мову кандидата Андріїва.

Таким чином, підкреслюють у Комісії з журналістської етики, висвітлення інформації про мера Ужгорода та кандидата в народні депутати від партії "Опозиційний блок" здійснюється з порушенням стандартів об’єктивності та повноти, яким має відповідати новинний матеріал, відповідно до статті 6 Кодексу етики українського журналіста.

Аналогічні порушення мають місце і щодо висвітлення діяльності чинного мера Запоріжжя Володимира Буряка. Так, його статус на виборах за результатами сюжету залишається незрозумілим. У своєму рішення КЖЕ наголошує, що автори не намагаються пояснити, як відмова Буряка йти до парламенту співвідноситься з тим, що він включений у першу десятку кандидатів.

“Чи було таке рішення прийняте одразу. Якщо так, тоді чому включали до списку? Якщо ні – які наслідки? Журналісти не намагаються аналізувати ці питання. Більше того, автори навіть не пояснюють, ким є люди, про яких йдеться у прямій мові мера Запоріжжя, крім того, що вони «в його команді», які посади займають, яким чином «лобіюють інтереси міста Запоріжжя»”, - йдеться у рішенні.

Таким чином, КЖЕ зауважує, що сюжет є неповним, та, як і в частині висвітлення позиції мера міста Ужгорода, містить виключно позитивні суб’єктивні характеристики та факти, які не мають підтвердження у матеріалі.

Комісія зауважує, що сюжет містить низку ознак, які свідчать про його рекламний (агітаційний), а не інформаційний чи аналітичний характер.

“Зокрема, озвучені твердження політичної сили та обрані цитати кандидатів складають основну частину сюжету, у матеріалі не представлено жодної альтернативної точки зору чи аналізу позиції кандидата. Власне, в сюжеті висвітлено просування кандидатами та партією популярної ідеї єдності України, однак, немає ніякої інформації щодо способів виконання таких обіцянок, обговорення проблем тощо. Досягнення кандидатів також озвучуються суто з їх власних тверджень та позицій, без демонстрації будь-яких фактів на їх підтвердження”, - пояснює КЖЕ.

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Зрештою, в комісії роблять висновок, що сюжет має на меті підвищення іміджу окремих кандидатів та партії в цілому, а не об’єктивне інформування про передвиборчу програму політичної партії, що бере участь в парламентських виборах.

Довідково. Комісія з журналістської етики — всеукраїнська громадська організація, створена 16 вересня 2001 року під час установчих зборів журналістської ініціативи «Журналісти — за чисті вибори». Офіційна реєстрація ВГО відбулася в Міністерстві юстиції України у 2003 році. На сьогодні головою КЖЕ є журналіст, редактор, радіоведучий, телеведучий, медіа-експерт, медіа-тренер Андрій Куликов.