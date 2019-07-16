Партія Вакарчука хоче п’ятирічний мораторій на зміни до мовного закону

Партія Вакарчука хоче п’ятирічний мораторій на зміни до мовного закону

Укрінформ
Політична партія “Голос” має намір ініціювати запровадження мораторію на зміни до закону “Про забезпечення функціонування української мови як державної” щонайменше на п'ять років.
Про це повідомляє пресслужба політсили.

“Голос” повністю поділяє положення цього закону і вважає своїм обов’язком захистити його, йдеться у повідомленні. Тому партія Вакарчука ініціюватиме запровадження “мораторію на зміни до Закону “Про забезпечення функціонування української мови як державної” в бік звуження сфер застосування української мови щонайменше на 5 років”.

Також “Голос” має намір ініціювати внесення змін до всіх необхідних законів, аби зобов’язати всіх публічних службовців і особливо народних депутатів України послуговуватися у своїх офіційній діяльності державною мовою. А також партія вимагатиме, щоб виконання закону про мову фінансувалося захищеною статтею в державному бюджеті, а уряд був зобов’язаний передбачати “належне фінансування в кожному проєкт закону про державний бюджет на кожен рік щонайменше протягом 5 років”.

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Як повідомляв Укрінформ, в Україні у вівторок, 16 липня, набув чинності Закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної".

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