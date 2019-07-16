Партія Вакарчука хоче п’ятирічний мораторій на зміни до мовного закону

“Голос” повністю поділяє положення цього закону і вважає своїм обов’язком захистити його, йдеться у повідомленні. Тому партія Вакарчука ініціюватиме запровадження “мораторію на зміни до Закону “Про забезпечення функціонування української мови як державної” в бік звуження сфер застосування української мови щонайменше на 5 років”.

Також “Голос” має намір ініціювати внесення змін до всіх необхідних законів, аби зобов’язати всіх публічних службовців і особливо народних депутатів України послуговуватися у своїх офіційній діяльності державною мовою. А також партія вимагатиме, щоб виконання закону про мову фінансувалося захищеною статтею в державному бюджеті, а уряд був зобов’язаний передбачати “належне фінансування в кожному проєкт закону про державний бюджет на кожен рік щонайменше протягом 5 років”.

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Як повідомляв Укрінформ, в Україні у вівторок, 16 липня, набув чинності Закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної".