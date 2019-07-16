Вибори до Ради: як голосуватимуть військові у зоні ООС

Військовослужбовці, які проходять службу в зоні проведення операції Об’єднаних сил, під час позачергових виборів народних депутатів 21 липня голосуватимуть на звичайних виборчих дільницях почергово.

Про це заявив член робочої групи координації та взаємодії під час участі особового складу Об’єднаних сил у виборах народних депутатів України полковник Євген Попович, йдеться на сайті Міноборони.

"Голосування особового складу на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня здійснюватиметься на звичайних виборчих дільницях. Організовано подачу до Державного реєстру виборців заяв військовослужбовців для тимчасової зміни місця голосування. Державним реєстром виборців визначено виборчі дільниці, на яких здійснюватиметься голосування особового складу", - повідомив він.

Попович зауважив, що голосування військовослужбовців здійснюватиметься почергово, відповідно до визначеного командуванням військової частини графіку розрахунку, щоб дати кожному військовослужбовцю реалізувати своє право голосу з одночасним збереженням рівня бойової готовності та виконанням поставлених завдань.