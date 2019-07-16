Поліція допитає 97 кандидатів, які використовували бренди інших політсил

Поліція допитає 97 кандидатів, які використовували бренди інших політсил

Укрінформ
Слідчі поліції викликали на допит 97 осіб, яким інкримінують перешкоджання здійсненню виборчого права
Про це 16 липня повідомив заступник начальника Головного слідчого управління Нацполіції Максим Цуцкірідзе під час відеоселекторної наради за участі керівників МВС, Нацполіції та територіальних підрозділів, інформує пресслужба МВС.

Він нагадав, що слідчими підрозділами Нацполіції розпочато 217 кримінальних проваджень, пов’язаних з виборчим процесом. З них 161 повідомлення пов’язане безпосередньо з порушеннями виборчого процесу, ще 56 – пов’язані опосередковано.

«Під час позачергових виборів ми зіткнулися з новими проявами щодо порушень виборчого законодавства. Зокрема, встановлено факти використання кандидатами в депутати брендів інших політичних партій. Наразі Головним слідчим управлінням Нацполіції встановлено 97 таких фігурантів. Вони викликані на допит»,- зазначив заступник начальника ГСУ.

Цуцкірідзе уточнив, що у рамках кримінальних проваджень розкрито партійні рахунки цих осіб, а також відповідні листи щодо дій фігурантів направлено до Центральної виборчої комісії

Він додав, що майже 80 відсотків із зареєстрованих кримінальних проваджень розпочаті за фактами підкупу виборців.

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«Слідчими підрозділами за фактами підкупу виборців розпочато 85 кримінальних проваджень. Зловмисники у цьому напрямку теж використовують «нововведення». Зокрема, поліцейські встановили факти підкупу виборців з використанням квитків на різні розважальні заходи, а також «подарункові» сертифікати для придбання техніки»,- сказав Цуцкірідзе.

Як повідомлялося, з 15 липня підрозділи Національної поліції переведені на посилений режим несення служби.

Фото: mvs.gov.ua

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