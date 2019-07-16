Поліція допитає 97 кандидатів, які використовували бренди інших політсил

Він нагадав, що слідчими підрозділами Нацполіції розпочато 217 кримінальних проваджень, пов’язаних з виборчим процесом. З них 161 повідомлення пов’язане безпосередньо з порушеннями виборчого процесу, ще 56 – пов’язані опосередковано.

«Під час позачергових виборів ми зіткнулися з новими проявами щодо порушень виборчого законодавства. Зокрема, встановлено факти використання кандидатами в депутати брендів інших політичних партій. Наразі Головним слідчим управлінням Нацполіції встановлено 97 таких фігурантів. Вони викликані на допит»,- зазначив заступник начальника ГСУ.

Цуцкірідзе уточнив, що у рамках кримінальних проваджень розкрито партійні рахунки цих осіб, а також відповідні листи щодо дій фігурантів направлено до Центральної виборчої комісії

Він додав, що майже 80 відсотків із зареєстрованих кримінальних проваджень розпочаті за фактами підкупу виборців.

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«Слідчими підрозділами за фактами підкупу виборців розпочато 85 кримінальних проваджень. Зловмисники у цьому напрямку теж використовують «нововведення». Зокрема, поліцейські встановили факти підкупу виборців з використанням квитків на різні розважальні заходи, а також «подарункові» сертифікати для придбання техніки»,- сказав Цуцкірідзе.

Як повідомлялося, з 15 липня підрозділи Національної поліції переведені на посилений режим несення служби.

Фото: mvs.gov.ua