У буковинській церкві за кандидата агітували пожертвою, поліція відкрила справу

У буковинській церкві за кандидата агітували пожертвою, поліція відкрила справу

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Укрінформ
В одній із церков Заставнівського району на Буковині жінка агітувала за кандидата в депутати, передавши від нього гроші "на пожертви". У поліції розслідують факт про ймовірний підкуп виборців.

Про це повідомили у відділі комунікації поліції Чернівецької області.

"15 липня працівники обласного управління Нацполіції та Заставнівського відділення поліції виявили у мережі Інтернет відеозапис, на якому невідома жінка передає прихожанам храму грошову пожертву від кандидата у депутати Верховної Ради України. При цьому жінка агітує вірян проголосувати за вказаного кандидата", - йдеться у повідомленні.

За цим фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 160 (Підкуп виборця, учасника референдуму) Кримінального кодексу України. Проводиться досудове розслідування.

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Ймовірно, йдеться про відеозапис, який напередодні виклав у себе на сторінці Facebook депутат обласної ради та колишній кандидат в депутати до Ради Іван Гешко.

На відео видно, як невідома жінка у церкві агітує за кандидата по мажоритарному округу №204, діючого народного депутата, голову фракції Народний Фронт Максима Бурбака. Вона каже, що принесла від кандидата пожертву на церкву - 20 тисяч гривень та передає пакунок. При цьому вона просить присутніх прийти на вибори 21 липня та проголосувати за кандидата Бурбака.
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