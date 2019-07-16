У буковинській церкві за кандидата агітували пожертвою, поліція відкрила справу

В одній із церков Заставнівського району на Буковині жінка агітувала за кандидата в депутати, передавши від нього гроші "на пожертви". У поліції розслідують факт про ймовірний підкуп виборців.

Про це повідомили у відділі комунікації поліції Чернівецької області.

"15 липня працівники обласного управління Нацполіції та Заставнівського відділення поліції виявили у мережі Інтернет відеозапис, на якому невідома жінка передає прихожанам храму грошову пожертву від кандидата у депутати Верховної Ради України. При цьому жінка агітує вірян проголосувати за вказаного кандидата", - йдеться у повідомленні.

За цим фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 160 (Підкуп виборця, учасника референдуму) Кримінального кодексу України. Проводиться досудове розслідування.

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Ймовірно, йдеться про відеозапис, який напередодні виклав у себе на сторінці Facebook депутат обласної ради та колишній кандидат в депутати до Ради Іван Гешко.