Вибори Ради: НСЖУ відкриває “гарячу лінію” для журналістів

Національна спілка журналістів України відкриває “гарячу лінію” та надає юридичні консультації для журналістів під час передвиборної кампанії та позачергових виборів народних депутатів України 21 липня 2019 року.

Про це повідомляє пресслужба НСЖУ.

“До НСЖУ може звернутися будь-який журналіст або окреме ЗМІ, які зазнали утисків, перешкоджання професійній діяльності, стали жертвами нападів, блокування приміщення тощо”, - ідеться в повідомленні.

У НСЖУ звертають увагу на те, що робота журналістів на виборчих дільницях під час голосування і підрахунку голосів регламентується Законом України “Про вибори народних депутатів України” (стаття 34). Щоб скористатися цим правом, журналісту необхідно пред’явити посвідчення. Єдине обмеження: на дільниці можуть одночасно перебувати не більш як два працівники одного ЗМІ.

Як зазначає голова НСЖУ Сергій Томіленко, у день голосування тисячі журналістів працюватимуть на інформаційній передовій – висвітлюватимуть перебіг виборів та підрахунок голосів на дільницях.

“Але оскільки не всі політичні штаби кандидатів-мажоритарників налаштовані на чесну боротьбу, що підтверджується випадками поширення “чорнухи” або нападами на активістів у регіонах, то насамперед працівникам ЗМІ слід подбати про власну безпеку і про усвідомлений захист своїх прав”, - попереджає він.

Водночас в НСЖУ застерігають від надання стороннім особам посвідчень журналістів і закликають політичні штаби і редакції ЗМІ не зловживати правом перебування журналістів на виборчих дільницях.

“Справжніх журналістів закликаємо в день виборів фотографувати на дільницях журнали реєстрації працівників ЗМІ та оприлюднювати в соціальних мережах, передавати в НСЖУ факти присутності псевдокореспондентів”, - звертається до колег найбільша журналістська організація України.

Телефон гарячої лінії: (044) 234-49-60 або 050-493-68-88. Оперативні повідомлення можна відправляти через Facebook: голова НСЖУ Сергій Томіленко; перша секретар НСЖУ Ліна Кущ, прессекретар НСЖУ Світлана Лазоренко, (096) 281 35 73.