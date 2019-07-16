Вибори Ради: НСЖУ відкриває “гарячу лінію” для журналістів
Про це повідомляє пресслужба НСЖУ.
“До НСЖУ може звернутися будь-який журналіст або окреме ЗМІ, які зазнали утисків, перешкоджання професійній діяльності, стали жертвами нападів, блокування приміщення тощо”, - ідеться в повідомленні.
У НСЖУ звертають увагу на те, що робота журналістів на виборчих дільницях під час голосування і підрахунку голосів регламентується Законом України “Про вибори народних депутатів України” (стаття 34). Щоб скористатися цим правом, журналісту необхідно пред’явити посвідчення. Єдине обмеження: на дільниці можуть одночасно перебувати не більш як два працівники одного ЗМІ.
Як зазначає голова НСЖУ Сергій Томіленко, у день голосування тисячі журналістів працюватимуть на інформаційній передовій – висвітлюватимуть перебіг виборів та підрахунок голосів на дільницях.
“Але оскільки не всі політичні штаби кандидатів-мажоритарників налаштовані на чесну боротьбу, що підтверджується випадками поширення “чорнухи” або нападами на активістів у регіонах, то насамперед працівникам ЗМІ слід подбати про власну безпеку і про усвідомлений захист своїх прав”, - попереджає він.
Водночас в НСЖУ застерігають від надання стороннім особам посвідчень журналістів і закликають політичні штаби і редакції ЗМІ не зловживати правом перебування журналістів на виборчих дільницях.
“Справжніх журналістів закликаємо в день виборів фотографувати на дільницях журнали реєстрації працівників ЗМІ та оприлюднювати в соціальних мережах, передавати в НСЖУ факти присутності псевдокореспондентів”, - звертається до колег найбільша журналістська організація України.
Телефон гарячої лінії: (044) 234-49-60 або 050-493-68-88. Оперативні повідомлення можна відправляти через Facebook: голова НСЖУ Сергій Томіленко; перша секретар НСЖУ Ліна Кущ, прессекретар НСЖУ Світлана Лазоренко, (096) 281 35 73.