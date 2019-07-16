В Офісі глави держави не виключають дострокові місцеві вибори - Стефанчук

Представник президента України у Верховній Раді Руслан Стефанчук заявив, що в Офісі глави держави розглядають можливість проведення дострокових місцевих виборів.

Про це він заявив в ефірі програми Свобода слова на ICTV.

"Буде це здійснено наступної осені або це може бути здійснено ще й до цього - ми розглядаємо різні варіанти, як найбільш ефективно перезавантажити всю систему, яка стосується відносин влада та людина", - сказав Стефанчук.

Він додав, що команду президента не цікавить "зміна осіб у чинній системі влади".

"Володимир Зеленський йшов із чітким розумінням того, що нас не цікавить питання зміни осіб у чинній системі влади. Якщо ти кинеш свіжий огірок у бочку з прокислими огірками, він стане кислим огірком", - заявив Стефанчук.