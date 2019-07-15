Стефанчук: Вибори президента продемонстрували необхідність оновлення влади

Результат виборів президента продемонстрував запит суспільства на очищення та оновлення влади.

Про це в ефірі "Свободи слова" сказав представник президента у Верховній Раді Руслан Стефанчук, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Терпіти це все лишилося тиждень. Тоді, сподіваюся, ми прийдемо до конструктивних розмов, які будуть позбавлені політичного забарвлення. Будуть вестися дискусії про майбутнє країни. Вибори президента продемонстрували мабуть найбільш вагому думку суспільства щодо необхідності оновлення влади", - висловив думку Стефанчук.

Він розповів про позицію президента Володимира Зеленського щодо процесу очищення влади.

"На що ми готові витратити свій час - докорінна система влади у державі. Ми розглядаємо різні варіанти, як перезавантажити систему відносин влада-людина. Що стосується питання, хто потрапляє під люстрацію, а хто - ні, то ми взяли той механізм, який запропонували попередні депутати, і пропонуємо пролонгувати його на наступні 5 років, щоб відповідальність досягла всіх", - зазначив Стефанчук.

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський 11 липня запропонував запровадити люстрацію для високопосадовців, які були при владі з 23 лютого 2014 року до 19 травня 2019 року.

Пізніше Президент вніс до Верховної Ради відповідний проєкт закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо очищення влади". Як повідомляється на сайті парламенту, він зареєстрований під № 10444. Наразі документ направлено на розгляд Комітету.

Документом пропонується поширити заборону на зайняття посад на осіб, які обіймали посаду (посади) у період з 23 лютого 2014 року до 19 травня 2019 року та не були звільнені в цей період за власним бажанням.