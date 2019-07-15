“Слуга народу” попереджає про ймовірні провокації

“Є інформація, що група людей має у планах заплямувати репутацію партії «Слуга Народу». Можуть бути випадки, коли люди під виглядом прихильників партії будуть штурмувати штаби інших партій разом з журналістами. Акції з обливанням опонентів зеленкою та розповсюдженням інформації, що це зроблено саме від нашої партії”, - ідеться в повідомленні.

У партії закликають не вестися на провокації, уважно ставитись до всього, що відбувається напередодні виборів, та перевіряти інформацію.