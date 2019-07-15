Закордонним ДВК передали бюлетені для голосування
Укрінформ
Центральна виборча комісія передала дільничним виборчим комісіям за кордоном бюлетені для голосування на позачергових виборах народних депутатів України.
Про це повідомляється на сайті ЦВК.
“15 липня Центральна виборча комісія на своєму засіданні передала дільничним виборчим комісіям закордонних виборчих дільниць через представника Міністерства закордонних справ України – начальника Управління генерального секретаріату Святослава Драча виборчі бюлетені з виборів народних депутатів України для голосування у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі”, - ідеться у повідомленні.
Зазначається, що всього на 102 закордонні виборчі дільниці було передано 449 тис. 172 бюлетені.
Після завершення процедури передачі було складено відповідний протокол ЦВК.