Закордонним ДВК передали бюлетені для голосування

“15 липня Центральна виборча комісія на своєму засіданні передала дільничним виборчим комісіям закордонних виборчих дільниць через представника Міністерства закордонних справ України – начальника Управління генерального секретаріату Святослава Драча виборчі бюлетені з виборів народних депутатів України для голосування у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі”, - ідеться у повідомленні.

Зазначається, що всього на 102 закордонні виборчі дільниці було передано 449 тис. 172 бюлетені.

Після завершення процедури передачі було складено відповідний протокол ЦВК.