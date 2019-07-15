На Київщині оголосили підозру кандидату у народні депутати

"Перешкоджання здійсненню виборчого права: поліція оголосила підозру кандидату у народні депутати", - йдеться у повідомленні.

Уточнюється, що при проведенні передвиборчої агітації поліція Білоцерківщини задокументувала факт використання одним з кандидатів у народні депутати графічних елементів, зовні схожих на офіційну символіку однієї з політичних партій.

За матеріалами перевірки відкрите кримінальне провадження за ч.1 ст. 157 (Перешкоджання здійсненню виборчого права) Кримінального кодексу України.

Під час проведення досудового розслідування поліцейські неодноразово викликали кандидата в нардепи до поліції для дачі показів в якості свідка, однак до поліції він не з’являвся та на виклики не реагував.

Згодом слідчий звернувся до суду про примусову доставку чоловіка до правоохоронного органу. Але, коли оголошували ухвалу суду, кандидат відмовився її отримувати.

У свою чергу, після попередження припинити вчиняти протиправні дії, кандидату зачитали ухвалу та запросили до відділу поліції, де він надав покази слідчому.

Наразі кандидату в нардепи повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 157 (Перешкоджання здійсненню виборчого права або права брати участь у референдумі, роботі виборчої комісії або комісії з референдуму чи діяльності офіційного спостерігача) ККУ.

Санкція статті передбачає обмеження волі на строк до трьох років або позбавленням волі на той самий строк. Триває слідство.