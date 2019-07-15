Поліція працюватиме у посиленому режимі до 28 липня
Укрінформ
Нацполіція працюватиме у посиленому режимі з 15 до 28 липня поточного року.
Про це повідомив заступник голови Національної поліції Олександр Фацевич, інформує пресслужба відомства.
“У посиленому режимі поліцейські нестимуть службу в період з 15 по 28 липня”, - повідомив він під час відеоселекторної наради за участю керівників територіальних підрозділів.
Зазначається, що нарада пройшла на базі Ситуаційного центру Нацполіції.
21 липня в Україні відбудуться вибори до Верховної Ради.
Фото: пресслужба Нацполіції