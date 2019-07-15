У Запоріжжі розбираються з фейками на кандидатів

У Запоріжжі спалахнув сканадал через те, що працівники рекламного агентства начебто поширювали недостовірну інформацію про кандидатів однієї з політичних сил. У ситуації розбираються правоохоронці.

Місцеві ЗМІ повідомили, що йдеться про оператора, який надавав послуги “Українській стратегії Гройсмана” у Запоріжжі. У прес-службі політсили інформацію спростували. Відповідна заява запорізької обласної організації “Української стратегії Гройсмана” оприлюднена у Facebook.

“Інформація щодо затримання представників рекламного оператора, який надає послуги “Українській стратегії Гройсмана” у Запоріжжі не відповідає дійсності. Повідомлення про затримання було створено штучно. Воно має замовний характер. Мета – відвернути увагу від справжніх порушників через дискредитацію нашої політичної сили. У Запоріжжі насправді відбулось затримання працівників рекламного агентства, але іншого: вони розміщували недостовірну інформацію про кандидатів однієї з політичних сил», - наголосили в обласному осередку партії.

Як стало відомо кореспонденту Укрінформу, у Запоріжжі стала розповсюджуватися реклама кандидатів від “Слуги народу” - але не від партії, а громадської організації, назва якої співзвучна з назвою політичної сили.

"Вже сьогодні в зв'язку з правопорушеннями поліція зняли всі борди фейкових кандидатів - як докази", - написав із цього приіоду у Facebook кандидат-мажоритарник Геннадій Касай, який балотується від партії "Слуга народу".