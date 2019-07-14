На Хмельниччині напали з ножем на кандидата у депутати

За словами Чепка, невідомий в ніч проти 13 липня напав на нього з ножем і завдав поранень.

При цьому Чепко звинувачує у скоєному кандидата в депутати, чинного парламентарія Олександра Герегу, який також балотується в окрузі №192.

“Сьогодні я сказав правду про Герегу і дивом залишився живий. Завтра на моєму місці може бути кожен з вас. І пощастити може менше, ніж мені”, - написав Чепко.

У коментарі ОПОРІ Чепко зазначив, що зловмисник без жодних слів цілився йому ножем у серце, проте удар вдалося відбити, тож обійшлось без серйозних наслідків. Обличчя свого кривдника кандидат не бачив. Напад він пов’язує з поширенням газет та листівок про Герегу.

У штабі Гереги звинувачення називають необґрунтованими та заявляють, що в такий спосіб їхнього кандидата намагаються дискредитувати.

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Між тим Чепко повідомив, що звернувся в СБУ з приводу нападу і вже дав пояснення.

Фото: Назарій Чепко/ФБ